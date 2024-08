Jaslična ponudba med Dolino in Sesljanom

Županski kandidati in njihovi podporniki med volilno kampanjo vsakič obljubljajo, da bodo v teku mandata uvajali nove, družinam prijazne politike. Večina si v okoliških občinah na Tržaškem prizadeva, da ima na svojem ozemlju primerno urejena igrala, knjižnico, šolsko ponudbo in športne dejavnosti. Prav vsi pa vedo, da je glavno vprašanje vezano na otroške jasli v slovenskem jeziku, ki bi zlasti za družine, ki živijo na Krasu, bile nujno potrebne.

Dolinska in devinsko-nabrežinska občina premoreta svoje jasli s slovensko sekcijo, tržaška občina pa ima dve slovenski sekciji v središču mesta, v Ulici Veronese in s konvencijo v Dijaškem domu Srečka Kosovela. Skupno ponuja 30 mest v celoti. Samo v Ulici Veronese sprejemajo otroke od tretjega meseca starosti dalje, v Dijaškem domu pa od 12. meseca. Če izvzamemo ta dva primera, med Nabrežino in Boljuncem javne storitve ni. Nekaj je zasebnih vzgojnih središč, ki pa ne zadostujejo povpraševanju širšega ozemlja. Starši se večkrat odločijo za italijanske občinske ali zasebne jasli, ali pa odidejo v Slovenijo.