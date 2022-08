Javnost ozaveščajo o nasilju in prevarah

Tržaški policisti so v sklopu kampanje ozaveščanja javnosti o nasilju nad ženskami v preteklem šolskem letu obiskali tržaško višjo srednjo šolo in dijakom skušali pojasniti, katera obnašanja veljajo za nasilna, in o organizacijah, ki žrtvam nudijo pomoč. »Po predavanju je 14-letno dekle stopilo do profesorice in ji zaupalo, da je žrtev družinskega nasilja. Profesorica je obvestila ravnateljico, ta pa policijo, ki je ustrezno ukrepala.«Komisarka Stefania De Castro je včeraj v Barkovljah, kjer je na stojnici s kolegi policisti javnost ozaveščala o nasilju nad ženskami in prevarah, s konkretnim primerom dokazala, da je preventivno delo policistov ključnega pomena v boju proti nasilju in kaznivim dejanjem.

»Preventiva se začne že v osnovni šoli,« je dejala policistka, ki med letom s kolegi predava na šolah po Tržaškem, poleti pa s policijskim kombijem na različnih lokacijah deli informativno gradivo. V sklopu akcije, ki nosi naslov To ni ljubezen, so na barkovljanski rivieri v okolici vodometa kopalcem in mimoidočim včeraj delili informativno gradivo in letak o nasilju nad ženskami (prevedli so ga tudi v slovenščino) s koristnimi številkami, na katere se lahko obrnejo žrtve nasilja. To so med drugimi dežurna številka za prijavo nasilja in zalezovanja 1522 ter telefonska številka Centra proti nasilju nad ženskami Goap 040 3478778.

Policisti so mimoidoče in kopalce včeraj opozarjali tudi na goljufije, ki jim večkrat nasedajo starejši ljudje. Spregovorili so tudi o zoperstavljanju pretepačem in boju proti nasilju na ulicah Trsta.