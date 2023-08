Jernejev teden danes z Aleksandrom Ipavcem

Ob prazniku župnijskega zavetnika sv. Jerneja so na Opčinah pripravili bogat spored dogodkov. Danes ob 20. uri bo na dvorišču picerije Veto nastopil svetovno znani harmonikar Aleksander Ipavec.

Jutri, 22. avgusta, ob 18. uri bodo potekale šahovske igre in zastonj učne ure šaha za otroke z mojstrom Massimom Varinijem. V sredo pa bo vedno ob 18. uri na vrsti šahovski turnir. Prijave so na dan turnirja odprte do 17.30, prijavnine pa ni.

V sredo zvečer bo ob 20. uri na vrsti krajši koncert harmonikašice Lare Fortunat. Sledil bo nastop svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko Denisa Novata s spremljavo kitarista Walterja Beta in Barbaro Jehart (euphonio) na dvorišču pred cerkvijo. Igrali bodo tako originalne komade kot znane skladbe.

Slovesno bo tudi v četrtek, 24. avgusta, na god zavetnika, ko bo potekala maša na odprtem pod kostanjem. Maša bo dvojezična, v slovenščini in italijanščini za slovensko in italijansko skupnost župnije. Po maši bo sledila manjša pogostitev.

Praznovanja ob župnijskem zavetniku se bodo zaključila v nedeljo, 27. avgusta, ob 9.30 z mašo v slovenskem jeziku. Po maši bo sledila svečana procesija na dvorišču okoli cerkve.