Jevnikarjevo tablo pod četrto teraso prej izrili, zdaj še pomazali

Tablo, ki s trojezičnim napisom na četrti terasi barkovljanskega kopališča Topolini spominja na življenjsko delo profesorja, literarnega kritika in esejista Martina Jevnikarja, so neznanci pomazali. Z velikim črnim vprašajem nad prečrtanim imenom so morda želeli dokazati, da jih zapisane besede v italijanščini, angleščini in slovenščini motijo. Vprašaj so sicer dodali še pri podpisu občine in številki terase ter tablo dokončno pokvarili s čečkanjem na portretu slovenskega intelektualca.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.