Jubilejna 20. Vitovska in morje bo obiskala tudi Miramarski grad

Vrača se festival vinske kraljice Vitovska in morje. Mednarodni dogodek ponuja letos nekaj novosti, a se obenem tesno drži priljubljenih in že ustaljenih navad. Osrednje prizorišče bo Devinski grad, terasa Krasa, kot so jo označili organizatorji, s katere seže pogled do Miramarskega gradu, novega prizorišča gurmanskega festivala, ki ga prireja Društvo vinogradnikov Krasa v sodelovanju z Občino Devin-Nabrežina, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, Zadružno kraško banko Trst Gorica, akcijsko skupino LAS Kras in drugimi ter s pokroviteljstvom občin Repentabor in Zgonik.

Tradicionalno srečanje, posvečeno vinu in prostoru, v katerem nastaja, praznuje letos dvajset let. Festival bodo v petek, 26. junija, ob 12. uri uvedli s konferenco Vse najboljše, Mare e Vitovska in Morje! v prestolni dvorani Miramarskega gradu. Sledilo bo uradno odprtje na Devinskem gradu ob 18. uri. Uro kasneje bo že čas za prvo vodeno degustacijo v režiji deželne sekcije someljejev AIS. Prvi večer bodo po gradu prepevali Fantje izpod Grmade, domača moška vokalna skupina. V soboto bo dogajanje stopilo v živo že ob 11. uri z mojstrskim tečajem Retrospektiva vitovske - Ena sorta, štirje letniki, dvanajst vinarjev na Devinskem gradu. Ob 18. uri bo ponovno čas za pokušnjo. Za grajskimi zidovi bo svoje vino ponujalo 35 lokalnih vinskih kleti. Štiri bodo gostujoči vinarji s Slovenije in Italije, pretakalo pa se bo več kot 50 vitovsk. Za pod zob bo poskrbelo 35 gostincev, proizvajalcev in pridelovalcev.

Več informacij o vstopnicah in program so na voljo na spletni strani www.mareevitovska.eu.