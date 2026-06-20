Vročinski val zajel celotno Goriško in Tržaško

Vročinski val je po pričakovanjih zajel v celoti Gorico, Trst in kraško planoto. Stanje pa se bo v prihodnjih dneh še zaostrilo. Vročina je marsikje postala obremenjujoča.

Kot smo že poročali, o vročinskem valu na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinjami Celzija.

Na goriškem letališču je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v četrtek namerila povprečno 24-urno temperaturo 26 stopinj Celzija, včeraj pa 26,6 stopinje Celzija, v Zgoniku 25,1 oz. 26 stopinj Celzija, v Trstu pa 25,7 oz. 26,4 stopinje Celzija.

Na goriškem letališču je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v četrtek in včeraj namerila najvišjo dnevno temperaturo 32,8 oz. 34,1 stopinje Celzija, v Zgoniku 31,8 oz. 32,2 in v Trstu 29,5 oz. 28 stopinj Celzija.

Noči pa so bile na Goriškem in na kraški planoti še kolikor toliko sveže. Najnižje nočne temperature so se na Goriškem povečini zadrževale rahlo nad 18 stopinjami Celzija, na kraški planoti pa med 17 in 18 stopinjami Celzija. Najtoplejšo noč so po pričakovanjih namerili v Trstu ob morju, kjer se je živo srebro vseskozi zadrževalo nad 24 stopinjami Celzija.

Pomembno vlogo je odigravala vlaga. Zrak je bil najmanj vlažen (še vedno pa ne ravno suh) na kraški planoti. V Zgoniku je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje včeraj namerila povprečno 54-odstotno relativno vlago, bolj soparno pa je bilo na goriškem letališču in v Trstu s 65-odstono oz. kar 71-odstotno relativno vlago, ki bistveno povečuje toplotno obremenitev.

Temperature se bodo danes in v prihodnjih dneh še vzpenjale, toplejše bodo predvsem noči. Tudi na kraški planoti in na Goriškem bodo najnižje nočne temperature ostale nad 20 stopinjami Celzija, pri čemer bomo povsod beležili tropske noči.

Danes bo sončno. V popoldanskih urah bodo v gorah nastajale vročinske nevihte, ki bodo mestoma lahko močne.

Jutri bo prav tako sončno in še bolj vroče. V popoldanskih urah bodo v gorah nastajale vročinske nevihte, ki se bodo obrobno lahko dotaknile tudi ostalih predelov.

V ponedeljek bo sončno in vroče. V gorah bodo v popoldanskih urah nastajale nevihte.