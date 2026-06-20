Ladjo Mein Schiff Flow bodo drevi na tržaškem nabrežju krstili z ognjemetom

Drevi bo na tržaškem nabrežju slovesnost ob krstu ladje za križarjenje Mein Schiff Flow, ki so jo izdelali v tržiški ladjedelnici in jo predali ladjarju 12. junija. V Trst je prispela danes zjutraj, pri čemer je bila dopoldne in bo zgodaj popoldne privezana ob tržaškem nabrežju. Popoldne bo v Trst priplula še ladja Mein Schiff 4 in jo bodo privezali ob stari valobran. Zvečer bo na sporedu slovesnost, ki se bo zaključila z ognjemetom.

Gre za drugo potniško ladjo z dvojnim pogonom na utekočinjeni zemeljski plin in ladijsko dizelsko olje, ki so jo zgradili za družbo TUI Cruises. Nova ladja ima bruto tonažo približno 160.000 ton in lahko sprejme okoli 4.000 potnikov.