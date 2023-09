Jusarji menijo, da je imenovanje komisarja protizakonito

Za Agrarno skupnost je imenovanje Bruna Rupla za komisarja za ločeno upravljanje proseškega jusarskega premoženja protizakonito. Zato bo pisala pristojnemu deželnemu odborniku in zahtevala, naj dekret o imenovanju prekliče.

Tako je za Primorski dnevnik napovedal njen koordinator Karlo Grgič, sicer tudi podpredsednik državne konzulte za skupno lastnino. »Dežela je kršila pravila, saj je sodišče v Rimu že dvakrat razsodilo, da na Tržaškem skupno lastnino upravljajo potomci staroselcev, torej jusi in srenje, ne pa odbori za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. Sodba je kljub pritožbi Občine Trst izvršljiva. Zato smo proti Ruplovemu imenovanju in zahtevamo, da denar in imovino, ki sta na Proseku v skupni lasti, upravlja predsednik tamkajšnjega jusa Sandor Bukavec. Vse ostalo ni pravnomočno in je v nasprotju z zakoni italijanske republike,« je bil kot običajno jasen Grgič in opozoril na zakon št. 168, ki ga je leta 2017 soglasno izglasoval italijanski parlament. Ta namreč v italijansko zakonodajo uvaja koncept skupne lastnine in določa, da z njo upravljajo, kjer so zgodovinsko prisotni, jusi in srenje. Ne pa odbori za ločeno upravljanje , ki to delajo v imenu občine.

Podobno razmišlja tudi predsednik proseškega jusa Sandor Bukavec: zemljišča, ki jih na Proseku in v okolici upravlja odbor z novim komisarjem Ruplom na čelu, so last jusa. Kar potrjuje tudi dejstvo, da teh zemljišč Občina Trst ne more vknjižiti, saj ni njihova lastnica: lastnica je »la comune di Prosecco«. Grgič opozarja, da je sodnik že pred desetletji razsodil, da tega naziva ni mogoče enačiti z občino, temveč s skupno lastnino – jusom.

