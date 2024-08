Jusarji so Frnače opremili s klopmi

Kraj, ki mu Križani pravijo Frnače, kjer se obiskovalcu ponuja eden najlepših razgledov na Tržaški zaliv, so pred kratkim opremili s tremi kamnitimi klopmi, ki so jih postavili domači jusarji. Kot je na občnem zboru srenje povedal predsednik Angelo Bogatec, so si jusarji več let prizadevali za postavitev klopi, pred tem so tudi očistili tamkajšnje območje, kjer so okoljsko neosveščeni neznanci odlagali gradbene in podobne odpadke.

Postavitev novih klopi je sad sodelovanja kriških jusarjev z nabrežinskimi kolegi in s Skladom Matej Lachi - Lah. To pobudo je svoj čas spodbudila tudi vaška ljudska peticija, s katero so se številni Križanke in Križani zavzeli še za obnovitev nekdanje pralnice pri Gospudovi griži. Zanjo bi morala poskrbeti tržaška občina, ki pa za to - kljub pozivom zahodnokraškega rajonskega sveta - ne kaže posluha in zanimanja. Klopi na Frnačah je izdelalo kamnoseško podjetje Caharija iz Nabrežine.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.