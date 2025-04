Možne lokacije za nova parkirna mesta v Križu

Da bi rešili nekatere težave v zvezi s prometom v Križu, se je predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni včeraj mudil v tržaški mestni hiši, kjer je odborniku za urbanistiko Micheleju Babudru in občinskim tehnikom predstavil možne lokacije za povečanje števila parkirnih mest v vasi.

Okrog štirideset novih parkirnih mest bi pridobili na območju med kriškim nogometnim igriščem in gostilno Bita (nedaleč od gostilne pa bi uredili še nekaj parkirnih mest). Večje parkirišče bi uredili tudi na cesti, ki pelje od cerkvice sv. Roka do pokrajinske ceste, nekaj dodatnih parkirnih mest pa v bližini bivše ribarnice, kjer bi uredili prostor za okrog deset avtomobilov.

»Najprej bodo na občini preverili, ali je ureditev parkirišč na navedenih lokacijah res možna. Na sestanku je odbornik dejal, da se z načrtovanim v glavnem strinja, tako da bo kmalu na vrsti ogled območij,« je pojasnil Vidoni. Na težave v zvezi s prometom in prometno varnostjo, s katerimi se soočajo v Križu, so vaščani opozorili že večkrat, rajonski svet pa je priredil več srečanj na to temo. Območje si je ogledal tudi tržaški župan Roberto Dipiazza. Po pridobitvi novih parkirnih mest si bo rajonski svet prizadeval še zato, da bi nekatere ulice postale enosmerne.