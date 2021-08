Jutri sprehod po oljčniku

Na območju dolinske obline je v teh dneh na ogled muzej na prostem MUDS, ki so ga postavili v sklopu projekta Korenine tržaškega gledališča La Contrada. Ker je cilj projekta prepletanje sodobne umetnosti in krajevnih tradicij, bodo priredili tudi tri vodene sprehode po prav tolikih oljčnikih. Prvi bo v nedeljo (in ne danes, kot je bilo prvotno napovedano) ob 17. 30 pri Parovelu v Boljuncu, kjer bodo udeležence povabili na meditacijo in literarno-glasbeno popotovanje (odlomke iz del Borisa Pahorja, Marka Sosiča, Alojza Rebule in Borisa Pangerca bo prebrala Elena Husu). 5. septembra bo na vrsti kmetija Rada Kocjančiča v Dolini, 11. septembra pa FiorRosso v Žavljah.

Udeležba je breplačna, rezervacije zbirajo na contrada@contrada.it.