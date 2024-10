Kaj naj bi zraslo v Ribiškem naselju?

Ne samo paleontološki park: v Ribiškem naselju se rojevajo tudi drugi načrti. Tako smo izvedeli na torkovem posvetu Why Trieste, ko je bilo slišati za tistega, ki ga snuje milanski arhitekturni biro Piva in predvideva ureditev danes zapuščenega, več kot 10 tisoč kvadratnih metrov velikega območja, ki gre od nekdanjega hotela Baia degli Uscocchi do restavracije Pescaturismo. Tam stoji še danes povsem dotrajano skladišče, ki je nekoč služilo ribiški dejavnosti. Projekt je vreden 15 milijonov evrov in predvideva izgradnjo hotela s kakimi 60 sobami, 30 stanovanjskih enot in areno na prostem, vključno s trgovinami in z drugimi objekti.

Računalniški prikaz je očesu prijazen – veliko je stekla na zgradbah, strehe prekrivajo fotovoltaični paneli, novogradnja pa naj bi zagotavljala kontinuiteto s krajevnim urbanim kontekstom.

»Območje je last zasebnika (na srečanju so povedali, da je to družba Duino 2020, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo, op. nov.), ki je biroju Piva naročil izvedbo predhodnega projekta. V torek so predstavili idejni načrt, ki je star vsaj dve ali tri leta,« je pojasnil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Potrdil je, da projekt ponuja možnost za razvoj tistega območja, vendar ob idejnem projektu občina doslej še ni prejela od predlagatelja oz. lastnika nobenega drugega dokumenta ali prošnje. »Najprej je potrebno vložiti enotni projekt javno-zasebnega partnerstva z vsemi podatki o tem, kaj nameravajo narediti in kaj bo ostalo v javnem interesu. Ta projekt mora najprej obravnavati občinski svet,« je postopek obnovil župan.