Kako je s šolskim prevozom v devinsko-nabrežinski občini? Služba šolskega prevoza za učence je bila v občini ustanovljena pred več kot štiridesetimi leti in v lanskem šolskem letu 2021/2022 je bila oddana zunanjemu izvajalcu, ki je posle prevzel na začetku oktobra 2021 z dvema avtobusoma in dvema voznikoma, je v sporočilu za javnost opozorila občinska svetnica Vuokko Antonini (Združena ekipa), ki je po nalogu župana Igorja Gabrovca pristojna za šolske prevoze in pošolske dejavnosti.

»Šolsko leto 2022/2023 se je začelo redno, čeprav smo prijave za šolski prevoz prejemali do zadnjega in celo čez rok, občini pa jih je uspelo potrditi šele zadnji trenutek zaradi okvare internetne povezave,« je zapisala. Služba je stekla s presežkom prijavljenih za prevoz do Devina, kjer se ga tačas poslužujeta dve osnovni šoli z običajnim urnikom in kjer je začasno nameščena še sesljanska osnovna šola s celodnevnim poukom. Za osnovno šolo v Šempolaju je služba stekla s šolskim prevozom (iz Vižovelj) in s prihodom v šolo ob 7.28, se pravi 22 minut pred začetkom pouka, vendar brez povratne vožnje.

Po zaslugi občinske odbornice za šolstvo Marjanke Ban, občinskih uradov, ravnatelja Večstopenjske šole Rilke Simoneja Paliage in Združenja staršev šole Rilke, ki so sprejeli odločitev za podaljšanje pošolskega pouka do 15.30 (namesto do 15. ure), da bi se urnik lahko prilagodilo izhodu učencev OŠ Jurčič, so naposled uspeli zmanjšati število prevoženih kilometrov, tako da šolski avtobus po novem ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih pelje istočasno učence šol Jurčič in Dante (in ob tem ohrani eno samo pot za 2 šoli ob 13. uri). Nekoliko bolj zapletena je situacija osnovnošolcev, ki obiskujejo šempolajsko šolo. V kratkem – je napovedala – se bodo sestali z ravnateljico, da bi se dogovorili o možnosti predčasnega izhoda (in sicer pet minut prej) otrok, ki se poslužujejo povratne vožnje s šolskim avtobusom.