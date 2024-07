Kako lahko v nedeljo vidite papeža

Marsikdo se v teh dneh sprašuje, ali mu bo v nedeljo le uspelo videti papeža Frančiška. Poglavar katoliške cerkve bo ob 10.30 maševal na Velikem trgu. Dostop na trg pa bo, kot znano, omogočen le povabljencem, delegatom in vsem vernikom, ki so si preko župnij in organizacij zagotovili vstopnice. Skupno pričakujejo na trgu okrog devet tisoč ljudi, ki se morajo na njem zbrati do 9. ure, po tej uri naj bi vhode zaprli.

Kljub temu pa bodo tudi zamudniki imeli priložnost, da vidijo Frančiška in morda celo prisluhnejo njegovi pridigi. Papež se bo na trg pripeljal iz Starega pristanišča, zato ga lahko verniki in drugi radovedneži pričakajo na mestnem nabrežju (okvirno med gledališčem Miela in Trgom Tommaseom). Če bo vse steklo po načrtih, pa bodo med morjem in Velikim trgom namestili tudi večje televizijske ekrane, preko katerih bo mogoče slediti verskemu obredu. Po njem se bo papež odpeljal do 4. pomola: od tu (in ne s pomola Audace, kot je bilo prvotno napovedano) bo s helikopterjem odletel proti Vatikanu.

V nedeljo v mnogih tržaških župnijah ne bo jutranje maše, saj bodo tudi duhovniki prisostvovali maši na Velikem trgu. Nekateri so se zato odločili, da bodo mašo imeli v večernih urah. Pri Sv. Justu pa naj bi postavili ekran v katedralo, kjer bi si verniki lahko ogledali papeževo mašo in prejeli obhajilo.