Kako obdržati društvene vezi, ko ne smeš v dvorano

Veseli december se zaključuje brez bogate bere tradicionalnih božičnic, koncertov zborov in godb, gledaliških predstav ter najrazličnejših kulturnih prireditev, ki jih ob koncu leta tradicionalno prirejajo društva. Če smo si še lani belili glavo, kako strpati vsa obvestila o najrazličnejših dogodkih na namensko stran Primorskega dnevnika, letos tega »problema« ni. Koronavirus je dogajanje po sili razmer preselil za ekrane računalnikov. Nekaj se kljub vsemu dogaja. Običajnega vrveža seveda ni, saj predstavlja glavni smisel tovrstnih snidenj družabna plat.

Društvo slovenskih izobražencev in Društvo Finžgarjev dom sta v ponedeljek zvečer božično vzdušje ohranila na daljavo s predavanjem o tem, kako čim boljše preživeti božič v karanteni. To je bil tudi glavni dogodek, ki so ga v tem času organizirala katoliška prosvetna in kulturna društva Slovenske prosvete. »Smo kar demoralizirani. Po spletu ni mogoče zagotavljati običajne rednosti. Nikoli nam namreč na primer ni šlo samo za predavanje kot tako. Ključno vlogo je imelo druženje, saj si si lahko pred in po dogodku stopil blizu, se pogovoril,« je razložil Marij Maver, predsednik Slovenske prosvete.

Vezi seveda želijo ohraniti tudi pri Zvezi slovenskih kulturnih društev. Na družbenih omrežjih od ponedeljka pod naslovom Praznični koledar Zskd objavljajo videovoščila in posnetke včlanjenih društev, ki so tako dokazala, da je kreativnost kulturnega delovanja mogoča tudi v tako posebnih časih. »Držimo se načela, da moramo biti vedno proaktivni in v tem času skrbeti za svoje člane tudi s takimi spletnimi dogodki. Odzivi so in smo zadovoljni, ni pa lahko,« je razložila predsednica Zskd Živka Persi.