Kandidate bodo izprašali o EU in Italiji

Študijski center Dialoghi europei bo tudi letos kandidate, ki imajo realne možnosti za izvolitev v senat oziroma poslansko zbornico, izprašal o prihodnosti Evropske unije in vlogi Italije na mednarodnem političnem parketu. Na tiskovni konferenci, ki je včeraj dopoldne potekala na sedežu Srednjeevropske pobude v Ulici Genova, je predsednik ustanove Giorgio Perini dejal, da so se podobnega izziva lotili že pred parlamentarnimi volitvami leta 2018 ter ob priliki volitev v evropski parlament leta 2019. Na srečanju je bil prisoten tudi ustanovitelj in častni predsednik centra Giorgio Rossetti.

Tokrat se bodo vprašanja, ki jih bodo poslali kandidatom, nanašala na pet glavnih tematik: vloga EU v življenju njenih prebivalcev, EU in Italija na mednarodnem političnem parketu, širjenje EU na Zahodni Balkan, mladi in politika ter soočanje z demografskim padcem.

»Evropska unija je ob pandemiji koronavirusa in vojni v Ukrajini reagirala zelo odločno. Kljub temu pa je nekaj perečih tem, ki se jih lotevamo na lokalnem nivoju, ne sprašujemo pa se, kako bi se morala z njimi soočiti celotna evropska skupnost,« je bil včeraj jasen Perini in se obregnil ob dejstvo, da Italija ni sodelovala na letošnjem Blejskem strateškem forumu.