Postavili bodo informacijske table in popisali mline

Evropski projekti omogočajo to, kar bi sodelujoči partnerji težko sami uresničili, zlasti zaradi nezadostnih finančnih sredstev. Občina Dolina je tačas vključena v dva projekta čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija in bo s pridobljenimi sredstvi pripomogla k promociji svojega ozemlja in kulturno-krajinskega bogastva na njem.

Prvi projekt predvideva kapitalizacijo krepitve zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini Engreen 2. Projekt pravkar poteka in je dejansko nadaljevanje prejšnjega projekta Engreen, s katerim je bila obnovljena ledenica pri Dragi. Skupna vrednost projekta je skoraj 750 tisoč evrov, od tega je financiranje za Občino Dolina nekaj več kot 142 tisoč evrov. Projekt, katerega partnerji so Park Škocijanske jame (vodilni), razvojna agencija Vegal, Občina Hrpelje-Kozina in Občina Dolina, se je začel maja lani in se bo zaključil 31. avgusta 2025.

Kaj predvideva projekt je na zasedanju dolinskega občinskega sveta spomnil podžupan Goran Čuk. V sklopu projekta Engreen 2 namerava občina postaviti razpoznavne table v Dolini Glinščice, da bi se korenito izboljšalo prepoznavnost rezervata in širše okolice. Ravno zaradi tega so bile izbrane table, ki so vidljive in ponujajo zanimive informacije o bogatih naravnih znamenitostih, kulturni dediščini, obrteh in podobno. »S projektom je povezana tudi druga dejavnost, in sicer danes propadla obrt mlinarstva, ki je stoletja oblikovala življenje in krajino vzdolž reke Glinščice. Danes ostajajo le razvaline in pripovedi o mlinih, ki pa ne smejo v pozabo. Najboljši način za ohranjanje dediščine je raziskava, ki bo vključevala popis točk, kjer so nekoč stali mlini. Tako delo naj bi spodbudilo tudi nek izziv za pogovor, katerega cilj je odkup razvaline mlina v Botaču in se tam razvije sodoben muzej, ki bo pričal o mlinarstvu in drugih dejavnostih,« je namignil Čuk.

