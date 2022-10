Kava je še vedno dostopna vsem

Koliko stane kava na Bavarskem? »Za dober espresso se pri nas odšteje najmanj evro petdeset, za kapučino pa štiri ali pet evrov,« pravita Monica in Stephen, nemška turista, ki sta včeraj prispela v Trst in sedla za mizo znane kavarne v Drevoredu 20. septembra. S psičko Emo sta si sicer privoščila belo kavo in hladno pivo ter priznala, da sta v Italiji, kamor redno zahajata, v zadnjih petih letih opazila splošno podražitev, predvsem pa zanemarjenost. Več je umazanije, pravita o Trstu, in manj vzdrževanja. Tako se je začel sprehod, ki smo ga včeraj posvetili cenam kave in kepice sladoleda v središču mesta. Turista sicer še nista plačala računa, obvestili pa smo ju, da bo morda cena visoka. Vsaj taka so bila pričakovanja, ki smo jih imeli pred sprehodom. Večina upraviteljev kavarn in barov, ki se v tem letu pošteno bori proti draginji, se je odločilo, da jeseni ne bo podražilo cene kave. Pomagajo si drugače.

»Že več let ponujam kavo po en evro. Odločil sem se, da ne bom podražil pijač, ki jih gostje najbolj pogosto naročajo, ampak tiste, ki jih manj prodajam. Tudi v tem primeru gre za omejen povišek cen, saj nimam osebja in si zato lahko privoščim nižje cene od drugih,« je priznal Giovanni Franchi, lastnik kavarne Gran Bar Italia na Trgu Goldoni.

V kavarni San Marco v Ulici Battisti so se odločili, da bodo cene povišali na podlagi inflacije. »Osem odstotno inflacijo občutimo vsi,« je povedal upravitelj Alexandros Delithanassis in s tem opravičil podražitev postrežene kave pri mizi, ki je od 2,50 evra narasla na 2,70. Pri pultu pa, je še povedal, ostaja cena espressa 1,20 evra: »Težko se je prebiti skozi obdobje, ko so cene vseh prvin narasle za najmanj 10 odstotkov, vsote zapisane na položnicah pa so za 400 do 500 odstotkov višje od lanskih. Pri tem mi ni še jasno, zakaj, saj smo za napajanje kavarne izbrali dobavitelje, ki energijo pridobivajo samo z obnovljivimi viri. Ali so sončni žarki dražji od lani?«