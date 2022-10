Kip v čast Mariji Tereziji nared čez tri mesece

Čez tri mesece bo Trst cesarici Habsburške monarhije Mariji Tereziji (1717 - 1780) v čast postavil spomenik. Velikanski srebrnik, t.i. taler, s profilom habsburške cesarice bo zaživel na Ponterošu oz. v Terezijanski četrti, ki po njej nosi ime. Včeraj so območje ogradili s pisanimi plakati, ki ponazarjajo vladarico, kot bo videti na svoji stalni lokaciji. Na gradbiščni tabli so navedeni avtorji projekta; umetniki Nicola Facchini, Eric Gerini in Elena Pockay, naročnik, deželni zavod Erpac FVG, vodja del; arhitekt Andrea Benedetti, in gradbinec, tržaško podjetje Rosso srl. Označena je tudi vrednost projekta, ki je ocenjena na 66 tisočakov, varnostni stroški pa znašajo 22 tisočakov.

Novo gradbišče v centru mesta včeraj ni ostalo neopaženo, saj so ga obkrožili z ličnimi in pisanimi gradbenimi plakati, ki jih običajno v Trstu ne videvamo. V neposredni bližini kanala bodo gradbeni delavci v prihodnjih tednih uredili vse potrebno za postavitev spomenika, ki so ga med petimi zasnovami izbrali Tržačani. Kip temelji na znamenitem srebrniku iz 18. stoletja, na katerem je upodobljen profil habsburške vladarice. Glasovanje za spomenik je potekalo marca 2019. Takrat so se pred Muzejem orientalske umetnosti, kjer je potekalo glasovanje, drenjali Tržačani, ki so želeli soodločati pri izvedbi novega spomenika. Glas meščanov, oddalo ga je 879 ljudi, za kovanec pa je glasovalo 475 občanov, je predstavljal polovico končnega rezultata, drugo polovico je prispevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki deželnega zavoda Erpac, Univerze v Trstu, Občine Trst, Dežele FJK in Deželnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tudi za njih je bil srebrnik najbolj izviren kip.