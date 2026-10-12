Kje bodo na Tržaškem merili hitrost v tem tednu?

Tržaški lokalna policija sporoča, da bodo od danes (ponedeljka, 12. oktobra) do nedelje, 18. oktobra, z laserskim merilnikom nadzorovali hitrost voznikov na Novi cesti za Opčine, v Ulici Brigata Casale ter na deželni cesti TS 35 na območju Opčin.

Hitrost bodo do nedelje nadzorovali tudi miljski lokalni policisti, na delu bodo na cesti za Lazaret, na nabrežju Venezia ter v ulicah Battisti, D'Annunzio in Saline.

Namen lokalne policije, poudarjajo, ni kaznovati udeležencev v prometu. S kontrolami nameravajo zagotoviti spoštovanje hitrostnih omejitev ter varnost na najbolj nevarnih tržaških cestah. Zato tudi preventivno opozarjajo na kontrole.