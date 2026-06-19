Kljub blokadam lani rekordno leto za Siot

Leto 2025 sta na globalni ravni zaznamovali nestabilnost in negotovost, saj so se ob že večletni vojni v Ukrajini in vojnam na Bližnjem vzhodu pojavile nove gospodarske napetosti z uvajanjem carin, svetovno gospodarstvo pa je upočasnilo korak. Kljub temu je družba Siot, ki upravlja italijanski del čezalpskega naftovoda skupine TAL, zabeležila rekorden promet. Skupščina delničarjev je pravkar odobrila bilanco, ki se je dne 31. decembra 2025 zaključila s čistim poslovnim izidom 2,9 milijona evrov.

Vsi podatki kažejo na rast poslovanja v lanskem letu. Skupno je šlo skozi naftovod 41,6 milijona ton surove nafte (3,9 % več kot v letu 2024), prihodki, teh je bilo za 116 milijonov evrov, so se povečali za 16,8 %, bruto operativna marža (Ebitda) je znašala 11,4 milijona, močno pa se je povečala tudi količina naložb v infrastrukturo, ki so v Italiji znašale 70,5 milijona evrov (v letu 2024 pa 45,8 milijona).

»Podatki so znova pokazali središčno vlogo čezalpskega naftovoda za zagotovitev energetske varnosti v srednji Evropi, « je komentiral Alessandro Gorla, predsednik in izvršni direktor Siota ter generalni direktor skupine TAL. »Prevažali smo več surove nafte, pospešili smo program investicij in dokončali nekaj strateških načrtov, med katerimi je TAL Plus, ki potencira naftovod in Češki omogoča, da svoje potrebe stoodstotno krije preko našega sistema, « je dejal Gorla. Češka se je tako odpovedala ruski nafti, ki je pritekala po naftovodu Družba.

Gorla je pozitivne rezultate pripisal tudi 259 zaposlenim skupine TAL v Italiji, Avstriji in Nemčiji, saj njihovo delo zagotavlja dobavo nafte »več kot 45 milijonom ljudi v Evropi «.

V letu 2026 je prišlo do zaprtja Hormuške ožine zaradi napada ZDA in Izraela na Iran. Kljub temu je bil promet na tržaškem naftnem terminalu v prvih petih mesecih tega leta za dobrih šest odstotkov večji kakor v enakem obdobju lani. Kar očitno kaže na to, da je povpraševanje po nafti stabilno, strateške izbire skupine TAL pa omogočajo kljubovanje mednarodnim krizam.