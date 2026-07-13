Na Giorgia Rossija se bodo v petek spomnili v Mestni hiši

Žalno dvorano bodo Giorgiu Rossiju, odborniku za kulturo in turizem Občine Trst, v petek uredili v Mestni hiši na Velikem trgu. Pokojniku, ki je v 80. letu starosti v soboto umrl v katinarski bolnišnici, kjer je bil hospitaliziran zaradi padca, se bo širša javnost lahko poklonila v dvorani občinskega sveta med 9. uro in 11.15, ko bodo krsto odnesli v stolno cerkev svetega Justa za pogrebno mašo.

Rossiju, ki je od leta 2001 zvesto ob boku župana Roberta Dipiazze sooblikoval mestno politično sceno, se bodo v petek v dvorani občinskega sveta poklonili tudi praporščaki mesta Trst, na častni straži bodo stali tržaški lokalni policisti. Vsi, ki bi radi še zadnjič pozdravili pokojnika, bodo lahko v Mestno hišo vstopili skozi glavni vhod na Velikem trgu od 9. ure dalje. Pogrebno mašo v stolnici sv. Justa bo ob 12. uri daroval duhovnik Ettore Malnati. Giorgia Rossija bodo nato pokopali na pokopališču na Opčinah.

»Giorgio Rossi je bil iskren podpornik Slofesta – Festivala Slovencev v Italiji, saj je verjel v pomen kulture, dialoga in sodelovanja med skupnostmi,« so ob njegovi smrti zapisali pri Zvezi slovenskih kulturnih društev.

»Gospod Rossi je nudil področju kulture v najširšem pomenu izjemno podporo v občini Trst in je bil vedno pripravljen na sodelovanje. Tudi našemu gledališču so bila njegova vrata vedno odprta.« Da je Giorgio Rossi pustil globok pečat med Slovenci v Italiji, dokazuje tudi zapis, ki ga je na družbenih omrežjih objavilo Slovensko stalno gledališče. Tudi kriško Amatersko športno društvo Vesna se je spomnilo pokojnika. Njegov predsednik Roberto Vidoni je zapisal, da se je Rossi vedno zanimal za delovanje društva. Sicer pa je rad sodeloval na marsikateri prireditvi slovenskih društev. Trst je, sodeč po številnih žalnih odzivih, izgubil predvsem politika, ki je znal preseči strankarske razlike in vzpostaviti spoštljiv dialog z vsemi. Tudi s tistimi, ki se z njim niso strinjali.