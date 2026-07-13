Spomnili so se 106. obletnice požiga Narodnega doma

Na današnji dan pred 106 so fašistični skvadristi napadli in zažgali Narodni dom v Trstu. Požiga so se drevi spomnili s slovesnostjo v veži stavbe v Ulici Filzi, ki jo je projektiral slovenski arhitekt Maks Fabiani. Proslavo v veži stavbe Narodnega doma so priredili Fundacija Narodni dom, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in Stranka slovenske skupnosti. Za glasbeno kuliso je poskrbela harfistka Tadeja Kralj.

Pred večerno slovesnostjo so vence na pročelje Narodnega doma obesili organizatorji proslave, Demokratska stranka, Odbor za mir in solidarnost Danilo Dolci, Vsedržavno združenje partizanov Italije Anpi in Club touristi triestini.

»Danes v tem kraju stojimo z občutkom globokega ponosa z jasno vizijo prihodnosti tega kraja,« je v nagovoru povedala Lidia Glavina, predsednica Fundacije Narodni dom. Dejala je, da nas spomin na travmo iz leta 1920 ne sme paralizirati, obrnila se je tudi na mlade, ki so »gonilna sila preporoda Narodnega doma«.

Arhitekt Marko Korošic pa je v svojem nastopu predstavil delo Maksa Fabianija, kot je razložil je od originalne stavbe po požigu ostala le fasada stavbe. Obenem se je spraševal o prihodnosti stavbe: »Kakšnega Narodnega doma si želimo? Bo stavba energetsko neodvisna? Bomo imeli dovolj denarja za njeno obnovo in vzdrževanje? Bomo ostali zvesti Fabianijevi zasnovi ali stavbo posodobili?«