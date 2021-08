Kljub večjemu številu migranti ne povzročajo preglavic

Poletje je čas, ko po balkanski poti do Trsta prepešači največ migrantov, pa vendar vsaka večja skupina, ki jo prestreže policija vedno znova odmeva zlasti v določenih krogih, ocenjuje predsednik konzorcija za solidarnost ICS Gianfranco Schiavone. Nič drugače ni bilo v nedeljo, ko so med nakupovalnim centrom Montedoro in Dolino ustavili sto petdeset beguncev, meni. V glavnem je šlo za državljane Pakistana in Bangladeša, med njimi naj bi bilo tudi dvajset mladoletnikov.

Nedeljska epizoda je najbolj vznemirila tržaškega sekretarja policijskega sindikata SIULP Fabrizia Maniaga. Dan po dogodku je opozoril, da je to le zadnje poglavje na dolgem seznamu prejšnjih tednov. Schiavone pa vztraja na nasprotnem stališču. »Ne bi govoril o posebnem ali vznemirljivem dogodku. Poletni meseci so že običajno obdobje, ko boljšo prihodnost išče največ posameznikov. Vest ni nobeno presenečenje, vsekakor se ne soočamo z večjim porastom prihodov. Tisti, ki so zdaj prispeli, so vsekakor odšli pred časom in ne včeraj,« je še pojasnil in s tem spomnil, da pri vsem tem ponoven vzpon talibanov v Afganistanu nima nič.

Podobno misli tudi dolinski župan Sandy Klun. Vaščani so na premikanje beguncev skoraj že navajeni, pravi, ne počutijo se pod pritiskom in niti ogroženi. Bolj kot njihov »mimohod«, preglavice ustvarja vse tisto, kar pustijo za sabo, je poudaril.

Ko beguncem namreč uspe prečkati mejo, odvržejo vse, kar jim ovira hojo do zastavljenega cilja. Oblačila, spalne vreče, odeje, šotori in nahrbtniki se marsikdaj znajdejo na zelo težko dostopnih, strmih in odročnih mestih. Podjetje A&T 2000, ki v Občini Dolina skrbi za odvažanje odpadkov, ima pri delu kar nekaj težav.