Knjigarna Umberta Sabe spet del Trsta

Knjigarna in starinarnica Umberto Saba, v kateri je znani tržaški pesnik delal in ustvarjal skoraj štirideset let ima novo podobo. Tržaška judovska skupnost, lastnica stavbe, je danes dopoldne predala ključe obnovljene knjigarne družini Cerne, ki bo upravljala s tem koščkom tržaške zgodovine.

Kot je razložil odvetnik Paolo Volli, ki je pri tržaški judovski skupnosti odgovoren za nepremičnine, so se obnovitvena dela začela pred letom dni. Najprej je bilo treba iz knjigarne odnesti kar 20.000 knjig.

Obiskovalec ne bo vstopil le v starinarno in prodajalno knjig. Vstopil bo v kraj, prežet z zgodovino, v katerem hranijo celo izvod biblije iz 16. stoletja. V knjigarni pa hranijo tudi Sabove osebne predmete, kot je njegov pisalni stroj. Kip pesnika, ki stoji nedaleč stran in je končno dobil nazaj palico in pipo, bo tako spet gledal knjigarno, v kateri se je pisala zgodovina.

