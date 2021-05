Knjižni festival v kavarni San Marco danes o svobodi

Danes se v kavarni San Marco nadaljuje knjižna prireditev Triestebookfest, ki letos poteka od 18. do 23. maja. Tokratni gostje so pisateljica Cristina Amato, radijski voditelj in pisatelj Matteo Bussola, instagramer Andrea Antoni in umetnostni zgodovinar Tomaso Montanari. Gostje bodo v fokus postavili različne oblike svobode.

Srečanje se bo začelo ob 11. uri, uvedla pa ga bo pisateljica Amato, ki bo klepetala z Valerio Mirabella. Cristina Amato je avtorica knjige Avenida Libertador, govorila pa bo o pogrešanih osebah v Argentini med vojaško diktaturo konec 70. let. Ob 17. uri se bo z Matteom Bussolo pogovarjala Fabiana Martini. Beseda bo tekla o najnovejši knjigi Bussole z naslovom Viola e il blu, v kateri avtor pripoveduje o deklici Violi, ki se rada igra s »fantovskimi« igrami. Ob 18. uri bo na programu klepet z instagramerjem Antonijem. O njegovem deljenju trenutkov sredi ustavitve javnega življenja se bo pogovarjala Angela Del Prete, ena od umetniških vodij knjižnega festivala. Program se bo sklenil ob 19. uri, ko bo Tomaso Montanari govoril o umetniški svobodi.