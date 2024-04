»Trst ima enostavno problem s prenizkim deležem industrije«

»Trst se mora vprašati, v katero smer hoče zajadrati. Hočemo mesto, ki sloni le na turizmu in trgovstvu?« S temi kritičnimi besedami je Massimo Marega, tržaški sekretar sindikata CGIL, ocenil zdravstveno stanje tržaškega gospodarstva na predvečer praznika dela. Trst se je v zadnjih letih in desetletjih zelo spremenil. O trenutni sliki, skrbeh in izzivih smo se pogovorili s predstavniki glavnih tržaških sindikatov.

Izhodišče za pogovore z Marego, Matteom Zornom (UIL) ter Michelo Anastasio (CISL) je bil stavek »Trst ni samo Wärtsilä«. »Ne, Trst ni samo Wärtsilä, ta pa je, poleg družbe Illy, še zadnja tovarna z velikim industrijskim zaledjem,« je ocenil Marega. Tržaška pokrajina ima sicer dosti manjših in srednjih podjetij, ki ublažijo krize in klavrne statistike. Srednja, majhna in obrtniška podjetja dajejo dobrodošel doprinos k ekonomski sliki Trsta, vendar imajo drugačno težo, je poudaril Marega. Industrija spodbuja rast in obstoj manjših podjetij, ki delajo pretežno ali izključno za prvo. Manjša podjetja te teže in dodane vrednosti enostavno nimajo.

Več v jutrišnjem (sredinem, prvomajskem) Primorskem dnevniku.