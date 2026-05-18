Ko se znanstveniki preselijo v pube

Od danes (ponedeljka) do srede bo v petih tržaških pubih potekala prireditev Pint of Science. Enajsta italijanska izvedba svetovno znanega festivala bo povezala 90 lokalov v 28 italijanskih mestih, pri prireditvi pa bo sodelovalo več kot 300 raziskovalcev in raziskovalk.

V tržaških lokalih Old London Pub, Meeting Point, Il Grande Buffo, Reginald’s House in The Hop Store bodo obiskovalci tri večere zapored lahko prisluhnili raziskovalcem iz najpomembnejših znanstvenih ustanov v mestu, ki bodo na poljuden način predstavljali svoje delo ter odgovarjali na vprašanja obiskovalcev. Cilj festivala je približati znanost širši javnosti v sproščenem in dostopnem okolju, brez formalnosti in akademske distance.

Letošnji program (več na www.pintofscience.it) se deli na tri tematske sklope: Atoms to Galaxies, Planet Earth in Tech Me Out. Prvi nas bo popeljal v vesolje, drugi bo približal probleme, s katerimi se sooča Zemlja, tretji pa bo v fokus postavil vpliv novih tehnologij.