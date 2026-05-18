Najstnik brez vozniškega dovoljenja je vozil avto z 19-letnikom na pokrovu motorja

V soboto se je malo po 5. uri v Izoli pripetila prometna nesreča, v kateri je bila huje poškodovana ena oseba. Policisti so ugotovili, da je 19-letnik iz Ljubljane z osebnim avtomobilom vozil po Prešernovi ulici, med vožnjo je imel na pokrovu 19-letnega fanta iz Polzele.

Ko je voznik zavrl, je 19-letnik padel s pokrova motorja pred vozilo in se pri tem huje poškodoval. Policisti so ugovotili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zoper njega bo vložena ovadba zaradi utemeljenega suma nevarne vožnje v cestnem prometu.