Prometna nesreča

Najstnik brez vozniškega dovoljenja je vozil avto z 19-letnikom na pokrovu motorja

Koprski policisti so zaradi bizarnega in nevarnega dejanja morali ukrepati v soboto zjutraj

Spletno uredništvo |
Izola |
18. maj 2026 | 13:17
    Na kraju nesreče so posredovali policisti( Uradna FB stran slovenske policije )
V soboto se je malo po 5. uri v Izoli pripetila prometna nesreča, v kateri je bila huje poškodovana ena oseba. Policisti so ugotovili, da je 19-letnik iz Ljubljane z osebnim avtomobilom vozil po Prešernovi ulici, med vožnjo je imel na pokrovu 19-letnega fanta iz Polzele.

Ko je voznik zavrl, je 19-letnik padel s pokrova motorja pred vozilo in se pri tem huje poškodoval. Policisti so ugovotili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zoper njega bo vložena ovadba zaradi utemeljenega suma nevarne vožnje v cestnem prometu.

