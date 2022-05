Kohišče spet vabi pohodnike

Po dveh letih premora zaradi pandemije se letos vrača že tradicionalni enogastronomski pohod na Kohišče. Kot po ustaljenem kalupu, so organizatorji kot datum pohoda izbrali tretjo nedeljo v maju, se pravi 15. maj.

Na predstavitveni tiskovni konferenci v Sesljanu so organizatorji in soorganizatorji izrazili veliko zadovoljstvo nad obnovitvijo pohoda.

Udeleženci pohoda bodo lahko kot štartno točko izbrali eno izmed štirih določenih lokacij. Med 8.30 in 10.30 bodo udeleženci lahko krenili na devet kilometrov dolgo pot od Kupčeve domačije pri Devinu - v neposredni bližini bivše železniške postaje, iz ceroveljskega Adventure park-a, od nogometnega igrišča v Medjivasi ali od šole v Brestovici. Pred štartom je obvezna prijava s plačilom štartnine, ki bo znašala 15€ za odrasle ter 10€ za otroke pod štirinajstim letom starosti.

Ob poravnavi štartnine bodo vsi udeleženci prejeli že omenjene degustacijske bone ter spominsko majico. Zaključek pohoda bo na Kohišču od 12. ure dalje, kjer bodo postregli s toplim kosilom. Pot na Kohišče bodo popestrili vodiči, ki bodo udeležencem pobliže predstavili zgodovino ter naravne znamenitosti območja. Med drugim se bodo vodiči z udeleženci pohoda sprehodili po jarkih iz prve svetovne vojne na Grmadi. V sodelovanju z jamarskimi društvi bodo na ogled tudi jame Pejca na Grmadi ter jami Karl in Zita. Pohod je nezahteven in primeren za vse starosti, potrebna pa je primerna pohodniška obutev. Organizatorja pohoda sta Smučarski klub Devin ter posestvo Kohišče.

Kot že omenjeno, prireja LAS Kras istega dne in v sodelovanju z organizatorji pohoda na Kohišče kolesarsko turo “Via Bora in primavera - Pot Burja spomladi”. Zbirna točka bo v Praprotu, od koder bo ob devetih organiziran prevoz do Števerjana. Ob 10. uri bodo udeleženci nazdravili in krenili z električnimi kolesi iz Števerjana proti Vrhu. Po pokušnji na Vrhu bosta udeležencem na voljo še degustaciji na posestvu Kohišče ter na kmetiji Zidarich v Praprotu, kjer se bo tura tudi zaključila. Organizatorji vabijo k udeležbi kolesarje z vsaj minimalnimi izkušnjami. Cena ture, vključno z najemom kolesa, znaša 50€, za udeležence z lastnim električnim kolesom pa 40€. Prijava bo možna preko spletne strani www.trieste.green ali preko sporočila na naslov vizintin@galcarso.eu.