Kolikšne bodo tarife za javno izposojo koles?

Kmalu se bo Trst pridružil ostalim evropskim mestom, ki že razpolagajo z javnim sistemom izposoje koles. Novembra so po mestu, predvsem v središču, že namestili več postajališč, kjer bo mogoča izposoja kolesa, sedaj manjkajo samo še kolesa. Sistem so poimenovali Bits, predvidoma pa naj bi ga zagnali januarja, ko bo mimo vrvež božičnih sejmov, je pojasnila občinska odbornica za urbanistiko Luisa Polli. Pred tem morajo urediti električno povezavo do postajališč.

Tržaški občinski odbor je medtem sprejel sklep o ceniku storitve izposoje koles Bits, za katero bo najprej stopilo v veljavo šestmesečno poskusno obdobje, ko bodo veljale posebno ugodne tarife. Slednje so v občinskih uradih določili na podlagi primerjave s podobno velikimi mesti, kjer sistem izposoje koles že uspešno deluje. Prve pol ure bo mogoče kolesariti brezplačno.