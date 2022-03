Koncert Massima Ranierija za ukrajinske begunce in pljučne bolnike

»Buon anno Trieste« je ime dobrodelnega koncerta, ki ga tržaška stanovska organizacija Confcommercio tradicionalno prireja na začetku leta, letošnji dogodek pa bo po enoletnem premoru na programu 25. aprila. V gledališču Rossetti bo nastopil glasbenik in veteran italijanske popevke Massimo Ranieri. Izkupiček od prodanih vstopnic bodo organizatorji dogodka namenili Tržaški Karitas in združenju za pljučne bolezni AMAR FVG.

Letošnji dobrodelni dogodek, ki bo doživel jubilejno 40. izdajo, so predstavili včeraj na sedežu organizacije Confcommercio. Namestnik podpredsednika Manlio Romanelli je opozoril, da želijo, da bi prireditev prinesla mirno vzdušje in hkrati simbolično pomenila zagon za terciarni sektor, ki ga je pandemija močno prizadela. »Koncert v Rossettiju bo na praznični dan in želimo si, da bi glasbenik kova, kot je Massimo Ranieri, privabil publiko tudi iz drugih krajev. Računamo tudi na turiste, ki jih je bilo v Trstu v zadnjih dveh letih zaradi pandemije veliko manj kot v normalnih okoliščinah,« je dejal Romanelli in dodal, da bodo ob tej priložnosti podelili tudi dve priznanji (Rosa di argento, Cristallo) osebnostim, ki so se še posebej izkazale na podjetniškem, socialnem ali športnem področju in ki so sloves mesta ponesle onkraj meja.