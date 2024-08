»Kongres v Trstu je izjemna priložnost«

Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY (International Board on Books for Young People) je bila ustanovljena leta 1953 v Zürichu na pobudo pisateljice in novinarke Jelle Lepman. Države članice si od takrat prizadevajo za razvoj mladinske književnosti, organizacijo strokovnih srečanj in napredek znanstvenega raziskovanja na področju mladinske književnosti.

Letošnji 39. kongres mednarodne zveze IBBY bo potekal od danes do nedelje v tržaškem kongresnem centru v Starem pristanišču (več dogodkov, vezanih na kongres, bo tudi v naslednjih dneh), kjer se bo okroglih miz, razprav, debat in predavanj udeležilo 630 udeležencev iz 65 držav. Predstavniki vsake države članice bodo delili svoje dobre prakse vezane na branje, literaturo in izobraževanje. Med njimi bodo tudi predstavniki Slovenske sekcije IBBY, ki ji predseduje Tina Bilban. Po njenem mnenju je kongres IBBY v Trstu izjemna priložnost za mednarodno skupnost, da spozna ta del sveta, želi pa si, da bi na IBBY-jevem kongresu odmevala tudi zamejska ustvarjalnost.

»Pridružite se revoluciji! Ponudimo vsakemu otroku dobre knjige« je geslo letošnjega, 39. kongresa Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY, ki se bo danes začel v Trstu. Kaj Slovenski sekciji IBBY pomeni bralna revolucija in kako jo uresničuje?

Slovenska sekcija IBBY pri svojem delu vseskozi sledi načelu Mednarodne zveze »bringing books and children together«, vseskozi se trudimo širiti, vzdrževati in ustvarjati poti med mladimi bralci in knjigami. Pri tem se povezujemo z mednarodnimi, predvsem pa domačimi sodelavci na področju, sodelujemo v skupnih akcijah, ki mlade navdušujejo za branje, njihove mentorje pa spoznavajo s kakovostnimi ustvarjalci.

Kongresa se bodo udeležili tudi slovenski ustvarjalci, književniki in mladi bralci. Katere vsebine Slovenske sekcije IBBY bi izpostavili?

Bienalni kongres IBBY je mednarodni dogodek, ki ga vsakič organizira druga sekcija, tokrat italijanska, ki pa je pri pripravah sodelovala tudi s Slovensko sekcijo IBBY. Na kongresu se bo predstavilo izjemno število slovenskih referatov in plakatov (več kot 20), kjer bodo slovenski strokovnjaki predstavljali svoje delo in/ali raziskave na področju bralne kulture in mladinske književnosti. Na okroglih mizah o prevajanju bosta sodelovali dve nagrajeni slovenski prevajalki, ki prevajata tudi dela za mlade bralce – Ana Barič Moder, med drugim prejemnica častne liste IBBY iz leta 2020, bo sodelovala na okrogli mizi o prevajanju poezije, Julija Potrč Šavli, med drugim tudi članica nadzornega odbora Slovenske sekcije IBBY, pa na okrogli mizi o prevajanju mladinske književnosti. Slovenščina in slovenska ustvarjalnost bosta odmevali tudi izven kongresa, sodelovanja pa se bodo nadaljevala tudi po njem.

Kako doživljate dejstvo, da bo kongres potekal v Trstu?

Trst in širši zamejski prostor sta za slovenski kulturni prostor zelo pomembna, nenazadnje iz tega prostora prihajajo izjemni slovenski ustvarjalci, če izpostavim samo Marka Kravosa, pesnika, prevajalca in med drugim predsednika Društva Bralna značka Slovenije, ter striparja in ilustratorja Jurija Devetaka, ki bosta svojo ustvarjalnost udeležencem kongresa predstavila tudi na izletu, ki ga organizira Slovenska sekcija IBBY. Želimo si, da bi slovenska ustvarjalnost v Trstu odmevala tudi na kongresu.

Bližina Trsta je po drugi strani tudi izjemna priložnost, da se tega mednarodnega kongresa udeležimo strokovnjaki iz vse Slovenije. Za mednarodno skupnost, ki prihaja v Trst, pa izjemna priložnost, da spoznajo ta del sveta, njegovo naravno in kulturno dediščino, zgodovino in ustvarjalnost.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.