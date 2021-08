Kongresni turizem potrebuje prometno infrastrukturo

Miselnost, da nekaj ne bi bilo mogoče, je novi direktorici kongresnega centra Trieste convention center (TCC) Raffaelli Colombo, tuja. Milančanka, ki si je sejemske izkušnje nabirala tudi na Kitajskem, ima jasno strategijo kongresnega turizma. Čeprav naša življenja še vedno kroji pandemija, je direktorica prepričana, da se bosta industrija srečanj in turizem izvila iz mrtvila. Že letos jeseni bo novi kongresni center gostil več pomembnejših dogodkov, direktorica pa je strateško že usmerjena v pridobivanje novih konferenc, kongresov, športnih, vladnih in drugih poslovnih srečanj za prihodnji dve leti. Toliko časa bo namreč trajal njen mandat. Z ambiciozno in energično direktorico, ki je preizkusni test, gostitev srečanja ministrov za inovacije skupine G20, prestala z odliko, smo poklepetali o Trstu, ki ga je spoznala že v otroških letih, ko je tu obiskovala teto, njegovi kongresni in prometni infrastrukturi in pandemiji, ki je s seboj prinesla tudi nove oblike poslovnih srečanj.