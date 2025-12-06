Koridor IMEC med Evropo, Bližnjim vzhodom in Indijo priložnost za Trst

Trgovinsko-politični koridor IMEC med Evropo, Bližnjim vzhodom in Indijo ni več le načrt na papirju, temveč postaja realnost, nenazadnje zaradi svetovne nestabilnosti in geopolitičnih izzivov. To in več je bilo slišati na srečanju Indo-Mediterranean Business Forum, prvem gospodarskem forumu, ki so ga v Trstu posvetili nastajajočemu koridorju.

Uvodoma sta med drugimi pozdravila guverner FJK Massimiliano Fedriga in koordinator za IMEC na italijanskem zunanjem ministrstvu Carmelo Barbarello. Fedriga je izpostavil, da koridor ni več gospodarska ambicija, temveč resen mednarodni načrt. Ocenil je tudi, da je potrebno utrditi odnose z Indijo. Trst je le eno od evropskih pristanišč, ki se poteguje za naziv končne postaje koridorja IMEC. Po njegovi oceni se izbira Trsta splača časovno in cenovno, naložbe ga bodo naredile še bolj zanimivega. Barbarello pa je izpostavil pomen gospodarskega tkiva. »IMEC brez teh, ki delujejo vzdolž koridorja, ne bo udejanjen,« je ocenil. Priznal je, da »je projekt zastal zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu«, obljubil pa, da za njegov razvoj obstaja politična volja. »Tudi če Bližnji vzhod ne živi še v miru in sožitju.« V začetku prihodnjega leta bo Trst v sklopu političnega foruma o koridorju obiskal italijanski zunanji minister Antonio Tajani.

Novi predsednik tržaške luke Marco Consalvo je medtem oznanil, da ministrstvo za infrastrukturo razpolaga z denarjem za izgradnjo nove škedenjske tovorne postaje, a bo morala tržaška luka, glede na stanje italijanskih financ, izčrpno utemeljiti projekt.