Trst postal središče novega ustvarjalnega vala kostumografskih kreacij

V času, ko filmske in gledališke produkcije tekmujejo za redke in vse bolj iskane kostumske strokovnjake, je Trst postal središče novega ustvarjalnega vala. Šestnajst talentov, starih med 22 in 48 let, je pravkar zaključilo enega najintenzivnejših italijanskih programov za kostumografsko obrt - delavnico Bottega Artigiana, ki sta jo zasnovala Cinecittà in ITS Arcademy ter financiralo Ministrstvo za kulturo v okviru evropskega načrta PNRR.

Podrobnosti tečaja je včeraj predstavila predsednica Fundacije ITS in muzeja sodobne mode ITS Arcademy Barbara Franchin. Ta je v družbi organizacijskega direktorja Stalnega gledališča FJK Stefana Curtija in ravnatelja Operne hiše Verdi Giuliana Polija, obe ustanovi sta pristopili k projektu, poudarila, da je bil glavni namen programa, ki je bil razpet med tradicijo obrti in sodobnimi zahtevam scenskih umetnosti, izgraditi kader, ki ga avdiovizualna umetnost potrebuje. Povedala je, da se je počutila počaščeno, da so organizacijo tečaja zaupali njenemu muzeju. Delavnica je namreč potekala v prostorih ITS Arcademy. Šestnajst udeležencev, ki so bili izbrani v konkurenci 140 kandidatov z vseh koncev Italije, je imelo različne izkušnje, med njimi so bili diplomanti modnega oblikovanja kot tudi začetniki, ki želijo svojo strast do šivanja spremeniti v poklic.