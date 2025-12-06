»V mestu lučke, v srcih tema«

»Trst je kot zabaviščni park. Lučke, ki v prazničnih dneh razsvetljujejo ulice, sledijo logiki trga in ljudi privabljajo med obložene božične stojnice. V dušah in srcih Tržačanov pa vlada tema.« Besede je tržaški škof Enrico Trevisi izrekel na sinočnji molitvi v spomin na 32-letnega državljana Alžirije, ki so ga v sredo našli mrtvega v opuščenem skladišču Starega pristanišča. Pobudo za spominsko slovesnost je dala tržaška Skupnost svetega Egidija. Njeni prostovoljci vsak teden ljudem v stiski brez strehe nad glavo delijo čaj in sendviče ter namenjajo prijazno besedo in nasmeh. Kot so povedali, je nesprejemljivo, da v Trstu ljudje umirajo v takih okoliščinah, osamljeni in zapuščeni. Tako kot Hichem Billal Magoura, ki si je zatočišče uredil v zatohlem opuščenem pristaniškem skladišču.

Molitve v cerkvi na Trgu sv. Antona se je udeležilo veliko število ljudi, vernikov in nasploh vseh, ki so se želeli spomniti pokojnika. V klopi je sedel tudi predsednik tržaške islamske skupnosti Akram Omar.

»Ne sme nas biti strah drugačnih. Nas samih se moramo bati. Nas, ki se ne znamo ustaviti in človeku v stiski ponuditi pomoč,« je v pridigi povedal tržaški škof Trevisi in opozoril, da se družba nevarno navaja na trpljenje in stisko. Še več, kdor pomoči potrebnim ponudi roko, izzove negativne odzive in komentarje. Pri migracijah se ne smemo omejiti le na varnost, je opozaoril, nujno je v diskurz vključiti solidarnost, saj so prišleki – ljudje.

»Bog nas bo nekega dne vprašal, kako smo se vedli z reveži, z begunci, z vsemi ljudmi v stiski,« je bil jasen Trevisi. Obžaloval je dejstvo, da družba ne zna stopiti skupaj v podporo najšibkejšim. »Na eni strani so milijarderji, na drugi milijarde lačnih ljudi,« je sklenil tržaški škof. »Če ne bo vsak od nas vsaj poskusil nekaj storiti v podporo trpečim, ne bomo imeli čiste vesti.«» Če ne bomo poskusili nekaj storiti za trpeče, ne bomo imeli čiste vesti