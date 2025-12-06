Prijeli tatove šestdesetih luksuznih torbic

Tržaški policisti so aretirali četverico tatov, ki je v noči na 27. november vlomila v trgovino v Ulici Mazzini v Trstu in ukradla približno šestdeset luksuznih torbic. Skupno so bile vredne približno 60.000 evrov, so navedli s tržaške kvesture. Osumljeni naj bi v mesto prišli namensko, da bi odnesli bogat plen, saj so tu najeli stanovanje, so še razložili v sporočilu za javnost.

Četverica je pobegnila z avtomobilom, vendar so jim preiskovalci kar hitro prišli na sled. Že v jutranjih urah, takoj po tatvini so uspeli kriminalisti identificirati vse štiri posameznike, ki so bili doslej neznani policiji in najti stanovanje, kjer so si uredili začasno zatočišče. V njem so našli ukradeno blago. Vest so sicer spročili danes.

Vse štiri so pridržali in priprli v zaporih v Trstu, Vidmu in Pordenonu.