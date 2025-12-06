Avtentični okusi vabijo v pokrito tržnico

Teden dobre, kakovostne hrane v sklopu enogastronomske prireditve Farmer & Artist, ki jo prireja Las Kras v sodelovanju z Občino Trst, zvezo Slow Food in skladom Campagna Amica, se bliža svojemu višku. Po dveh vinskih degustacijah in dveh gurmanskih večerjah se bodo danes in jutri odprla vrata v svet odličnosti krajevnih proizvodov in sestavin.

V prostorih tržaške pokrite tržnice bodo obiskovalci med 11. in 20. uro (jutri med 10. in 19. uro) lahko doživeli pravo popotovanje po avtentičnih okusih, ki povezujejo mesto z njegovim zaledjem, spoznali krajevno biotsko raznovrstnost, vse krajšo dobavno verigo, predvsem pa dobro in zdravo hrano. Svoje pridelke bo na tržnici ponujalo 50 kmetij (20 s seznama ponudbe Slow Food in 9 s predznakom bio), prič tudi Avstrijci - obiskovalcem bodo na voljo krajevne moke, raznovrstni siri, sadje, semena, med in še bi naštevali. Vstop je prost. Več o prireditvi Farmer & Artist tukaj.