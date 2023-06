Košarkarski čevlji in barvna televizija prej v Jugoslaviji kot v Italiji

V deželni dvorani Tessitori na Trgu Oberdan so dijaki višjih srednjih šol iz Trsta in Portogruara včeraj prisluhnili predavanjem na temo politične participacije obmejne družbe, kompleksnega 20. stoletja ter prihodnjih izzivov v skupnem evropskem domu.

Celodnevni dogodek je v okviru evropskega projekta COMFORT ZONE! priredil Deželni inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino IRSREC.

Tržaški zgodovinar Borut Klabjan je predstavil evropski projekt Open Borders, Odprte meje, ki ga je letos financiral Evropski raziskovalni svet in je namenjen raziskovanju transnacionalne zgodovine čezmejnih praks na območju severnega Jadrana. »Danes se je uveljavil diskurz, da je bilo sodelovanje med vzhodom in zahodom med hladno vojno nemogoče,« je razložil Klabjan, ki želi s projektom dokazati, da je bilo v regiji Alpe Jadran takrat življenje prebivalcev povezano onkraj meja. Pri tem nameravajo preučiti življenje običajnega človeka.

Hkrati želijo dokazati, da proces ni bil enostranski, pri čemer je Klabjan omenil nakupovanje košarkaških čevljev znamke Converse, ki jih je bilo v Jugoslaviji mogoče prej dobiti kot v Italiji. TV Koper Capodistria pa je v barvah oddajala, preden bi to počela italijanska javna radiotelevizija RAI. Te ugotovitve načenjajo osnovno idejo bogatega in naprednega zahoda (Italije) in zaostalega vzhoda (Jugoslavije).

Gorica in Nova Gorica se danes pripravljata na leto 2025, ko bosta postali evropska prestolnica kulture. Po mnenju Kosovela bi moralo biti njeno poslanstvo tvorjenje čezmejnega somestja, ki bo v pomoč drugim podobnim mestom in v uteho tistim območjem, ki se trenutno spopadajo z zaprtimi in strogo varovanimi mejami.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.