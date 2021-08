Košarkarsko igrišče v Škednju bodo prenovili

Športno društvo Servolana bo prenovilo košarkarsko igrišče. Tržaška občina je namreč društvu s sedežem v prostorih bivše škedenjske kinodvorane namenila kar 80 tisoč evrov. Novost so včeraj na licu mesta sporočili Lorenzo Giorgi, Elisa Lodi in Giorgio Rossi, pri upravi pristojni za nepremičnine, infrastrukturna dela in šport, predsednik sedmega rajonskega sveta Stefano Bernobich in podpredsednik Servolane Basket Stefano Ciriello.

Pred navdušenimi Škedenjci in drugimi člani društva so odborniki spomnili, kako je občina pred leti uredila nekdanjo kinodvorano in sosednje prostore in jih predala Servolani. »Škedenj in druge četrti so v središču naše pozornosti,« je dejal Giorgi, ki z županom Robertom Dipiazzo za evropski razpis pripravljata milijone evrov vreden projekt za obnovo četrti. »Talna obloga igrišča je dotrajana. Dela bomo zaključili spomladi,« je pojasnila Lodijeva in dodala, da bodo kmalu tlakovali Ulico Zara in postavili 50 novih svetil. »Obnova košarkarskega igrišča ima socialni pomen, ne le športnega, saj se na tem mestu družijo mladi in starejši prebivalci četrti,« je poudaril rossi. Igrišče čaka sicer že več let na popravila, prav tako škedenjske ulice in pločniki, po katerih se je na vabilo Škedenjcev s težavo, zaradi prevelikih lukenj in slabega stanja cestišča, sprehajal župan le pred nekaj meseci.