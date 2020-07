V nabrežinski turistični kmetiji Ušaj so včeraj predstavili festival Karsiart 2020, ki ga organizira občina Devin-Nabrežina. Festival je nadgradnja tradicionalnega ciklusa prireditev, ki ga v občini organizirajo vsako poletje. Na predstavitvi so sodelovali devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta, odbornica za kulturo Annalisa D’Errico in umetniški vodja festivala Gabriele Ribis. Ribis je ustanovitelj Piccolo Opera Festival v Furlaniji Julijski krajini prejel je tudi nagrado sperimentalnega gledališča iz Spoleta.

Festival nosi geslo »Kras: pravi spektakel«. V ospredju je ljubezen do teritorija in njegova zgodovina. To dvoje bo povezovalo celoten program. V središču bo kultura kot dejavnik rasti za skupnost, je poudarila odbornica D’Errico. Dejala je, da bodo v sklopu festivala podelili tudi nekaj priznanj tistim, ki so se izkazali v kulturi v letu 2019. Prvo priznanje, ki ga bodo podelili že na prvem koncertu, sicer ne bo namenjeno kulturnim delavcem, saj ga bo prejela Civilna zaščita.

Na festivalu sodelujejo Glasbena matica, CASA C.A.V.E., Piccolo Opera Festival FVG, Armonia, LAS Kras in občina Komen.