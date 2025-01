Kraška ohcet bo njuna češnja na torti

Na 28. Kraški ohceti si bosta 31. avgusta letos večno zvestobo obljubila Tina Forčič in Thomas Velikonja.

46-letni šolski uslužbenec na tržaškem Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa in 39-letna medicinska sestra v bolnišnici v Tržiču verjameta, da bo poroka po starih običajih okronala njuno večletno razmerje. »Kot češnja na torti,« nam je zaupal ženin, ki ni skrival veselja ob novici, da so ju organizatorji izbrali za letošnji kraški par. Velikonja z bodočo soprogo in s tremi otroki prebiva v Šempolaju. Ravno iz vasi v devinsko-nabrežinski občini je doma bodoča kraška nevesta, Thomas pa je pred tem dolga leta živel v Saležu. Zase sicer pravi, da se ima hkrati za Kraševca in Tržačana, na življenje v mestu prav tako ohranja lepe spomine. Tina in Thomas sta vpeta v domače kulturno življenje, bodoči ženin rad tudi zatrobi na trobento v godbah na Proseku, v Nabrežini in Saležu.

