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Varnost

»Kratki most« so morali zapreti

Zaradi velikega števila ljudi, ki so se na njem dalj časa zadrževali, je bil Joyceov v petek in soboto zaprt, je sporočila tržaška kvestura

Spletno uredništvo |
Trst |
12. okt. 2026 | 13:46
    »Kratki most« so morali zapreti
    Mostu, uradno poimenovanem po pisatelju Jamesu Joyceu, se je neuradno prijelo ime Ponte Curto (FOTODAMJ@N/ARHIV)( FOTO KROMA/Damjan Balbi / Fotografi )
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Med viškom dogajanja ob 58. Jesenskem pokalu oz. Barcolani je v tržaškem mestnem središču veljal poostren nadzor, cilj katerega je bil zagotoviti varnost. S tržaške kvesture so danes poslali obračun minulega vikenda. Iz njega med drugim izhaja, da so v petek zvečer ugotovili, da se na tako imenovanem Kratkem mostu, kot je v Trstu neuradno znan most za peščce, sicer poimenovan po pisatelju Jamesu Joyceu, dalj časa zadržuje večje število ljudi. Da bi preprečili morebitne težave s stabilnostjo mostu, so ga v petek zvečer zaprli. Podoben ukrep je bil sprejet tudi v soboto.

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