»Kratki most« so morali zapreti

Med viškom dogajanja ob 58. Jesenskem pokalu oz. Barcolani je v tržaškem mestnem središču veljal poostren nadzor, cilj katerega je bil zagotoviti varnost. S tržaške kvesture so danes poslali obračun minulega vikenda. Iz njega med drugim izhaja, da so v petek zvečer ugotovili, da se na tako imenovanem Kratkem mostu, kot je v Trstu neuradno znan most za peščce, sicer poimenovan po pisatelju Jamesu Joyceu, dalj časa zadržuje večje število ljudi. Da bi preprečili morebitne težave s stabilnostjo mostu, so ga v petek zvečer zaprli. Podoben ukrep je bil sprejet tudi v soboto.