Krožek Kru.t: kljub pandemiji bogato delovanje

Krožek Kru.t, ki je preteklega 10. junija imel občni zbor, je tudi v tem dolgem neobičajnem obdobju, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, posvečal posebno pozornost predvsem odraslim in starejšim. V danih okoliščinah je razvejano deloval na socialnem, kulturnem, rekreacijskem in vsesplošno družbenem področju. Zaradi ukrepov, ki jih je morala sprejeti italijanska vlada za zajezitev širjenja covida-19, se je med letom posluževal novih oprijemov: izobraževanja na daljavo, razvijanja komunikacije preko spletnega omrežja, vežbanja računalniške sposobnosti in znanja ter spoznavanja zanimivosti v neposredni bližini oz. na deželnem ozemlju. Zahvaljujoč se požrtvovalnosti in trudu skupine prostovoljcev ter občasnih in stalnih sodelavcev, je društvu uspelo v letu 2020 izvesti velik del načrtovanih dejavnosti, nekatere seveda s časovnim zamikom.

Uslužbenci in prostovoljci so npr. po telefonu ali preko whatsappa ostali na vezi z večjim delom društvenih članov, nastal je tudi projekt Klic v stiski, s pomočjo katerega so s telefonskimi klici in spodbudnimi pogovori nudili stik za strokovno in psihološko pomoč. Poleg tega je stekla tudi nabirka za Solidarnostni sklad za razreševanje najhujših stisk in potreb. V sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico je zaživela pobuda Knjiga na dom-knjiga v objem, preko katere so starejše osebe lahko koristile brezplačno izposojo knjig z dostavo na dom.

V teku leta je Kru.t izvedel številne kulturne dogodke, ki jih je imel v programu, ko se je zdravstvena slika zboljšala in so ukrepi dovoljevali, pa je izpeljal nekaj izletov in termalnih bivanj, zdaj ima že prijavljeno skupino za morsko letovanje na Cresu v juliju in zbira prijave za termalno bivanje v termah Dobrna konec avgusta, snuje pa še druge krajše pobude in spoznavalne sprehode, enodnevne izlete in večdnevne ekskurzije. Nadaljuje tudi s projektom Ljudska in narodna pesem, ki se bo zaključil konec leta 2021, konec maja pa je Kru.t oddal prošnjo za projekt Erasmus+, ki predvideva večmesečne delavnice in tečaje za računalniško opismenjevanje odraslih in starejših, tečaje komunikacije po spletu, varnega deskanja po internetnih virih in tečaje jezikov po spletu.