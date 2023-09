Kubomeduza že stalen gost, sinja plavajoča rakovica novost

Tudi v Tržaškem zalivu, tako kot drugod po svetu, si je svoj življenjski prostor ustvarilo več morskih tujerodnih vrst, ki so sem prispele večinoma s tovornimi in drugimi večjimi ladjami. Po požrešnih rebračah, malih bitjih s prozornimi rebri iz sprijetih migetalk (to je ena izmed najbolj nevarnih živalskih vrst na svetu, ker se zelo hitro razmnožuje in se veliko hrani), si med Miljami in Ribiškim naseljem počasi ureja svojo evropsko rezidenco sinja plavajoča rakovica (Callinectes sapidus).

Napadalna desetnožna žival, dolga do 15 in široka do 23 centimetrov, ogroža avtohtone vrste in biotsko raznolikosti tukajšnjih globin. Doma je na zahodni atlantski obali, od Nove Škotske do Argentine. Do Sredozemlja je priplula že sredi preteklega stoletja. V Italiji so jo prvič ulovili v Gradežu leta 1949. Takrat je šlo sicer za izjemo. V severnem Jadranu je število primerkov naraslo najprej v 90. letih, nato pa od novembra 2019 dalje.

Pred dnevi tudi na Tržaškem, kjer so jih nekaj ulovili v Barkovljah, nekaj pa pri Miljah. Eno rakovico so izročili biologom Miramarskega morskega rezervata. »Ta invazivna vrsta živi blizu izlivov rek in lagun. Hitro se prilagodi spremembam temperature in slanosti vode,« je povedal biolog miramarskega rezervata Saul Ciriaco, ki je sinjo plavajočo rakovico (imenujejo jo tudi modra rakovica) nato predal mestnemu naravoslovnemu muzeju. Žival je sicer že zelo razširjena v Jadranskem morju. Že več let jo lovijo, ponujajo jo na primer v restavracijah ob izlivu Neretve, veliko pa jih je v lagunah, tudi pri Benetkah.