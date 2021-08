Ledolomilec OGS Bassi odplul proti Arktiki

Ledolomilec tržaškega Inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS Laura Bassi je v 6. avgusta z izplutjem iz norveškega pristanišča Bergen s 40 raziskovalci inštituta OGS in Nacionalnega raziskovalnega središča CNR na krovu začel 40-dnevno znanstveno ekspedicijo na Arktiko, kjer bo izvajal tri projekte (Cassandra, Change in Irydia), s katerimi bodo preučevali učinek podnebnih sprememb na omenjenem območju ter vlogo človeka pri globalnih procesih. Poleg tega je cilj ekspedicije tudi vzdrževanje podmorskih opazovalnic pri otočju Svalbard, ob tem bodo v sodelovanju z indijskima znanstvenima inštitutoma NIOT in NCPOR dvignili določene naprave z morskega dna v norveškem fjordu Ny Alesund Kongsfjorden.