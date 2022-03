Letno dogajanje po občini in deželi

Osupljiva veduta na morje z Devinskega gradu je bila včeraj idealna kulisa za slavnostno otvoritev celoletnega programa Mesta vina 2022, naziva, ki letos pripada Občini Devin - Nabrežina. Da bo devinsko-nabrežinska občina letošnje italijansko mesto vina je nedvomno velik dosežek, za katerega je v prvi vrsti zaslužno združenje Mesta vina iz naše dežele, vendar brez dobrega sodelovanja in močnega mreženja bi prijava ne prejela najboljše ocene. V to sta prepričana županja Daniela Pallotta in podžupan ter odbornik za turizem Massimo Romita, ki sta na dosežek ponosna. »Čutimo veliko odgovornost,« je povedala županja Pallotta, »ker je to tudi pomembna priložnost za promocijo kakovostne ponudbe naše dežele in veseli me, da imamo veliko podporo občin in vinogradniških združenj iz cele FJK.« Program, s katerim so prepričali vsedržavno združenje, ki podeljuje letni naziv, je namreč pravzaprav deželni, čeprav bodo večji dogodki potekali zlasti na kraškem robu.

O VINARJIH PA NIČ

Na domače vinarje pa je opozorila le senatorka Tatjana Rojc, ki je hkrati spomnila tudi na kulturno in jezikovno raznolikost občine ter na pomen, ki ga ima podpora vsem, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zemlje.

Žal pa tisti, ki so pri nas najbolj zaslužni za kakovostno vino, niso prišli do besede. Nihče ni omenil njihovih imen in pravzaprav je izpadlo, kot da je njihova vloga v celotni zgodbi mesta vina zgolj obrobna.