Letošnja Barcolana v znamenju pozitivnih energij

Ura je odbila poldne, ko je na sedežu jadralnega kluba SVBG zacingljaj zvonec, s katerim se vsako leto uradno začenja prijavljanje na največji tržaški športni praznik, ki sliši na ime Barcolana. Tokrat se je to zgodilo en mesec prej kot običajno. V zgolj nekaj urah se je na najbolj množično regato na svetu prijavilo 70 jadralcev, med njimi tudi Slovenci, Avstrijci, Nemci in celo Švicarji. Obeti so torej odlični, čeprav organizatorji od jubilejne 50. Barcolane ne lovijo več tako imenovanega psihološkega praga, to je vpisanih rekordnih 2000 jadrnic. Ta rekord so takrat podrli brez težav: na 50. Barcolani so našteli skoraj 2700 jadrnic iz več kot 20 držav.

Prijave na regato brez barke

Letošnja 56. Barcolana bo s celotnim spremljevalnim programom potekala med 4. in 13. oktobrom, in sicer pod naslovom Pozitivne energije. Posebno energične bodo tudi barve, ki bodo spremljale promocijske plakate. Podrobnosti nove izdaje, ki bo postregla tudi s številnimi novostmi, je včeraj v družbi lokalnih oblasti predstavil predsednik kluba SVBG Mitja Gialuz. Ta je uvodoma dejal, da so se odločili za slogan pozitivne energije, ker živimo v negotovih časih, v katerih negativne novice prevladujejo pred pozitivnimi. »Potrebujemo plovbo v pozitivnem duhu. Letos bomo še bolj inkluzivni in trajnostni. Ena od glavnih novosti je možnost, da se lahko na najmnožičnejšo regato na svetu vpišejo tudi posamezni ljubitelji jadranja, ki nimajo jadrnice. Ker vsi v Trst ne morejo priti z jadrnicami, smo uvedli formulo Ticket to race, s katero se lahko posamezniki najprej vpišejo, šele nato pa si poiščejo posadko z jadrnico,« je dejal prvi mož tradicionalne jesenske regate, ki je spomnil, da je lani desetdnevni praznik v Trst privabil več kot 425 tisoč obiskovalcev.