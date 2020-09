Liliana Segre bo nagrado dvignila v Trstu

Dosmrtna senatorka Liliana Segre, ki je preživela gorje Auscwitza, je prejemnica posebne nagrade Premio Speciale Luchetta 2020, ki ga podeljuje Fundacija Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin. »Njena miroljubna sporočila so pravi protistrup sovraštvu, racizmu in brezbrižnosti, ki so včasih hujša od nasilja,« je pojasnila izbiro predsednica Fundacaije Daniela Luchetta. »Hvaležni smo njenim pričevanjem, ki so lahko v poduk mladim generacijam, ki morajo graditi bodočnost na temelju solidarnosti.«

Nagrado bodo Senatorki podelili v soboto, 3. oktobra v okviru 17. novinarske nagrade Marco Luchetta na novinarskem festivalu Link. Tam bo prisotna tudi predsednica žirije, novinarka Giovanna Botteri, ki je bila pred leti prejemnica te nagrade.